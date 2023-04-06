Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 79,4961
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 87,0954
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:28

Архитектор нефтяного потолка Бен Харрис подал в отставку в связи с реорганизацией Минфина США

Один из ключевых советников президента США Джо Байдена и главы Министерства финансов Янет Йеллен по экономическим вопросам, Бен Харрис, сыгравший важную роль в разработке многих ключевых инициатив Белого дома, включая ограничение цен на нефть из РФ, ушел из Министерства финансов.

"Бен был одним из моих ближайших советников по некоторым наиболее насущным вопросам нашего министерства — начиная от помощи в восстановлении после глубокого экономического спада до продвижения амбициозной программы внутренних инвестиций и введения потолка цен на экспорт энергоносителей из России", — заявила Йеллен.

Как сообщает Bloombergг, уход Харриса произошел на фоне реорганизации экономической команды Байдена. Пока не известно, чем он планирует заниматься в дальнейшем.

Мир

Американский и китайский авианосцы обозначились в Тайваньском проливе

Американский авианосец USS Nimitz находится в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун" примерно в 740 километрах к востоку от Тайваня, что создает напряженную обстановку вокруг остова.

Читать полностью

В Венесуэле задержано до 51 человека по подозрению в коррупции

Все они связаны с коррупционными схемами

Читать полностью

Общество

Дни российского кино открылись в Азербайджане

Озвучена программа фестиваля, которая состоит из кинолент 2022 года выпуска

Читать полностью

Warner Bros. планирует снять сериал по "Гарри Поттеру"

Предположительно, сериал выйдет на площадке HBO

Читать полностью

Новости