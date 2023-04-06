Один из ключевых советников президента США Джо Байдена и главы Министерства финансов Янет Йеллен по экономическим вопросам, Бен Харрис, сыгравший важную роль в разработке многих ключевых инициатив Белого дома, включая ограничение цен на нефть из РФ, ушел из Министерства финансов.

"Бен был одним из моих ближайших советников по некоторым наиболее насущным вопросам нашего министерства — начиная от помощи в восстановлении после глубокого экономического спада до продвижения амбициозной программы внутренних инвестиций и введения потолка цен на экспорт энергоносителей из России", — заявила Йеллен.

Как сообщает Bloombergг, уход Харриса произошел на фоне реорганизации экономической команды Байдена. Пока не известно, чем он планирует заниматься в дальнейшем.