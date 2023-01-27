Госдума и правительство РФ продолжают работу над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации. Об этом сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По предварительной информации, в настоящее время в Госдуме ожидают заключение кабинета министров на эти инициативы.

"Работа с правительством над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации продолжается", — написал Картаполов в своем Telegram.

По его словам, решение по данным законопроектам будет приниматься с учетом всех ветвей власти, поскольку они касаются основ обороноспособности России.