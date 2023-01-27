Госдума и правительство РФ продолжают работу над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации. Об этом сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
По предварительной информации, в настоящее время в Госдуме ожидают заключение кабинета министров на эти инициативы.
"Работа с правительством над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации продолжается", — написал Картаполов в своем Telegram.
По его словам, решение по данным законопроектам будет приниматься с учетом всех ветвей власти, поскольку они касаются основ обороноспособности России.
Пакистан начнет закупать сырую нефть из России в апреле
Поставки сырой нефти станут частью комплексного плана энергетической безопасности Пакистана.
Венгрия заблокирует возможные санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики
Закарпатская страна при активном участии "Росатома" строит атомную электростанцию, поэтому не заинтересована "стрелять себе в ногу".
Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ
В Петербурге 27 января состоится празднование памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Многие герои, пережившие тяжелые испытания, не смогут посетить мероприятия.
Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии
Артиста могут признать иностранным агентом.