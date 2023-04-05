Быстрого отрезвление стало реальностью

Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.

В лабораторных опытах уже проводятся исследования на мышах, которые доказали свою эффективность. После инъекции у них практически сразу исчезали признаки опьянения.



Эксперты установили, что инъекции гормона мышам под воздействием этанола ускоряли процесс их выздоровления от алкогольной интоксикации.