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  • Опубликована сегодня в 12:21

Быстрого отрезвление стало реальностью

Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.

В лабораторных опытах уже проводятся исследования на мышах, которые доказали свою эффективность. После инъекции у них практически сразу исчезали признаки опьянения.

Эксперты установили, что инъекции гормона мышам под воздействием этанола ускоряли процесс их выздоровления от алкогольной интоксикации.

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