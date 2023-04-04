Отношения между Россией и США разрушены и могут быть охарактеризованы словом "крах". Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков.

В частности он отметил, что американский курс по отношении к России сильно изменился с момента подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Во время действия этого договора администрации Обамы, Трампа и Байдена привели к разрушению отношений. Рябков пояснил, что на данный момент отношения между двумя странами находятся в состоянии краха, и он считает, что за это ответственность лежит на США.

ДСНВ - Договора о стратегических наступлениях и ограничении стратегических вооружений был подписан между США и СССР 31 июля 1991 года на срок 15 лет, а затем продлен еще на 5 лет.

Согласно договору, каждая из стран обязалась сократить количество ядерных боезарядов до 6 тысяч единиц, а количество ракет-носителей и бомбардировщиков с ядерным вооружением - до 1600 единиц. Кроме того, договор запретил создание новых типов ядерных оружий и накладывал ограничения на их модернизацию.