Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 79,3563
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 86,7207
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:32

Рябков назвал крахом отношения между Россией и США

Отношения между Россией и США разрушены и могут быть охарактеризованы словом "крах". Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков.

В частности он отметил, что американский курс по отношении к России сильно изменился с момента подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Во время действия этого договора администрации Обамы, Трампа и Байдена привели к разрушению отношений. Рябков пояснил, что на данный момент отношения между двумя странами находятся в состоянии краха, и он считает, что за это ответственность лежит на США.

ДСНВ - Договора о стратегических наступлениях и ограничении стратегических вооружений был подписан между США и СССР 31 июля 1991 года на срок 15 лет, а затем продлен еще на 5 лет.

Согласно договору, каждая из стран обязалась сократить количество ядерных боезарядов до 6 тысяч единиц, а количество ракет-носителей и бомбардировщиков с ядерным вооружением - до 1600 единиц. Кроме того, договор запретил создание новых типов ядерных оружий и накладывал ограничения на их модернизацию.

Мир

Лукашенко посетит Россию 5-6 апреля

Президент Белоруссии встретится в лидером РФ Владимиром Путиным

Читать полностью

Россия передала Белоруссии комплекс "Искандер-М"

Белоруссия получила комплекс "Искандер-М", который способен выполнять удары ракетами как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Читать полностью

Общество

Жительница Чебаркуля пожаловалась в полицию на желто-синий забор рядом с домом

После жалобы женщины в Чебаркуле перекрасили забор у жилого дома, который ранее был окрашен в желто-синие цвета. Эти цвета были выбраны два года назад.

Читать полностью

Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров

Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube

Читать полностью

Новости