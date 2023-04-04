Отношения между Россией и США разрушены и могут быть охарактеризованы словом "крах". Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков.
В частности он отметил, что американский курс по отношении к России сильно изменился с момента подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Во время действия этого договора администрации Обамы, Трампа и Байдена привели к разрушению отношений. Рябков пояснил, что на данный момент отношения между двумя странами находятся в состоянии краха, и он считает, что за это ответственность лежит на США.
ДСНВ - Договора о стратегических наступлениях и ограничении стратегических вооружений был подписан между США и СССР 31 июля 1991 года на срок 15 лет, а затем продлен еще на 5 лет.
Согласно договору, каждая из стран обязалась сократить количество ядерных боезарядов до 6 тысяч единиц, а количество ракет-носителей и бомбардировщиков с ядерным вооружением - до 1600 единиц. Кроме того, договор запретил создание новых типов ядерных оружий и накладывал ограничения на их модернизацию.
Лукашенко посетит Россию 5-6 апреля
Президент Белоруссии встретится в лидером РФ Владимиром Путиным
Россия передала Белоруссии комплекс "Искандер-М"
Белоруссия получила комплекс "Искандер-М", который способен выполнять удары ракетами как в обычном, так и в ядерном исполнении.
Жительница Чебаркуля пожаловалась в полицию на желто-синий забор рядом с домом
После жалобы женщины в Чебаркуле перекрасили забор у жилого дома, который ранее был окрашен в желто-синие цвета. Эти цвета были выбраны два года назад.
Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров
Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube