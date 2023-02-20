Россия самая большая по площади страна в мире, поэтому нам придется выстраивать с ней отношения. Об заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, подчеркнув, что Россия никуда не пропадет и всегда будет оставаться на карте.
"Россия никуда не пропадет. Она всегда будет самой большой страной в мире, она всегда будет оставаться на карте. Что бы мы ни думали, но она там есть. Нам придется каким-то образом выстроить свое отношение к ней", — отметил Рютте, передает РИА "Новости".
Тем не менее Рютте признал, что на данный момент ему сложно представить, какими будут эти отношения.
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