Почти 200 внутренних и международных авиарейсов, прибывающих и отправляющихся, были отменены в аэропортах Стамбула в субботу и воскресенье из-за предстоящего ухудшения погоды во второй половине дня, сообщает ТАСС.
Согласно информации от Turkish Airlines, перевозчик отменил 82 рейса в международном аэропорту Стамбула в европейской части города и 23 рейса в аэропорту Сабиха Гекчен в азиатской части. Pegasus Airlines также объявила об отмене 82 рейсов в аэропорту Сабиха Гекчен.
Главное метеорологическое управление Стамбула предупредило заранее, что в субботу во второй половине дня ожидается ураганный ветер со скоростью 70 км/ч и выше. С утра в Стамбуле идет сильный дождь, и паромные перевозки между европейской и азиатской частями города приостановлены.
Оранжевый уровень природной опасности также объявлен в Анкаре, Измире и других городах Турции. Ухудшение погоды прогнозируется в 66 районах страны, синоптики предупреждают о шквальном ветре, ливнях и возможных подтоплениях.
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