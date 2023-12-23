Врач Екатерина Волкова рассказала о воздействии массажа лица холодной ложкой или кубиком льда, сообщает "Российская газета".

По ее мнению, это может уменьшить отечность за счет сужения сосудов, однако такие процедуры могут негативно сказаться на качестве кожи, особенно у лиц с розацеа или куперозом. Она предложила в качестве альтернативы утренний массаж лица и шейно-воротниковой области руками или гуаш-скребком для нормализации лимфооттока и снижения отеков.

Эксперт также выделила пользу контрастного душа, который способствует тренировке сосудов и улучшению лимфотока, помогая бороться с отеками. Она посоветовала употреблять мочегонные чаи при отеках, особенно в период ПМС у женщин, но предупредила о необходимости короткого курса (10-14 дней) из-за потери важных минералов с мочой, что может усугубить отечность. В случае выраженных отеков, Волкова рекомендует обратиться к врачу.