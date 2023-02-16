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  • Опубликована сегодня в 7:26

Эксперты оценили стоимость летнего отдыха в санаториях Северного Кавказа

Этим летом отдых в санаториях Северного Кавказа будет стоить примерно на 15-20 процентов дороже, чем в 2022 году.

Как рассказал председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов, здравницы сейчас пользуются повышенным спросом. По его оценке, к середине марта свободных мест в санаториях Сочи и вовсе не останется, передает РИА "Новости".

Эту тенденцию подтвердил CEO сервиса онлайн-бронирования курортных отелей и санаториев "Курорт-Эксперт" Юрий Ящук. По его словам, туристов повышение цен не пугает. Эксперт отметил, что люди сейчас вынуждены выбирать варианты в России, и, поскольку хороших санаториев "не так уж и много", то они нарасхват.

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