В России может быть установлен День памяти детей — жертв военного конфликта в Донбассе

Группа депутатов КПРФ во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной представила законопроект для рассмотрения в Государственной Думе, который направлен на установление в Российской Федерации Дня памяти детей — жертв военного конфликта в Донбассе. Этот законопроект размещен в базе данных Думы.

Согласно предложению авторов инициативы, планируется внести изменения в статью 1.1 закона "О днях воинской славы и памятных датах России", в которой будет добавлено следующее положение: "27 июля [установлен] "День памяти детей — жертв военного конфликта в Донбассе и на освобожденных территориях".

Депутаты подчеркнули, что данная инициатива направлена на "сохранение памяти о детях, погибших в результате военных действий в Донбассе". Они также отметили, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже 11 июля 2022 года подписал указ о введении памятной даты 27 июля как Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Депутаты считают целесообразным распространить этот опыт на всю территорию Российской Федерации. Особенно важным они считают учредить этот День памяти на федеральном уровне после вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.