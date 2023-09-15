В России может быть установлен День памяти детей — жертв военного конфликта в Донбассе

Группа депутатов КПРФ во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной представила законопроект для рассмотрения в Государственной Думе, который направлен на установление в Российской Федерации Дня памяти детей — жертв военного конфликта в Донбассе. Этот законопроект размещен в базе данных Думы.
Согласно предложению авторов инициативы, планируется внести изменения в статью 1.1 закона "О днях воинской славы и памятных датах России", в которой будет добавлено следующее положение: "27 июля [установлен] "День памяти детей — жертв военного конфликта в Донбассе и на освобожденных территориях".
Депутаты подчеркнули, что данная инициатива направлена на "сохранение памяти о детях, погибших в результате военных действий в Донбассе". Они также отметили, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже 11 июля 2022 года подписал указ о введении памятной даты 27 июля как Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе.
Депутаты считают целесообразным распространить этот опыт на всю территорию Российской Федерации. Особенно важным они считают учредить этот День памяти на федеральном уровне после вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
В Израиле начали отмечать наступление 5784 года по еврейскому календарю
С приходом заката началось празднование Рош ха-Шана, что означает наступление 5784 года по еврейскому календарю. В этом календаре дни измеряются с заката до заката.
Парламент прибалтийской Латвии утвердил новое правительство
15 сентября однопалатный парламент Латвии утвердил новое правительство, которое возглавила Эвика Силиня.
Pravda.Ru: Восемь процентов британцев признались, что стирают свои полотенца два раза в год
Банные полотенца, после всего одного использования, становятся привлекательным местом для миллионов и миллионов бактерий.
АвтоВАЗ задумался о выпуске Dongfeng и Chery под маркой Lada
В конце текущего года или в начале 2024 года, российский автопроизводитель начнет подготовку к сборке новых моделей, производимых китайскими производителями, сообщает "Автоброкер клуб"