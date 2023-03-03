США цинично используют украинцев в качестве пушечного мяса в борьбе с Россией. Об этом заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.
Политик прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что вскоре США придется отправлять своих "сыновей и дочерей" на войну против России.
По словам Асселино, это свидетельствует о двух фактах, которые отчаянно скрываются от простых жителей США и Евросоюза. Во-первых, ВСУ терпят поражение в Артемовске. Во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев, потому что они понимают, что США цинично используют их как пушечное мясо", - подчеркнул политик, передает РИА "Новости".
Кроме того, по словам Асселино, высказывание Зеленского о сыновьях и дочерях американского народа могут обернуться для него "смертельным выстрелом в голову", который США непременно "припишут Владимиру Путину".
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