Вандалы в Одессе облили красной краской памятник поэту Александру Пушкину, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский Telegram-канал.
По всей Украине демонтируют памятники русским деятелям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убирают упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.
13 ноября историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы, рассмотрев вопрос о судьбе нескольких городских памятников в связи с действием законов о декоммунизации и "запрете на пропаганду российской имперской политики", рекомендовала сохранить памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову в связи с их "исключительной ценностью".
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