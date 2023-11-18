Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
В Одессе вандалы осквернили памятник Александру Пушкину
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 13:20

В Одессе вандалы осквернили памятник Александру Пушкину

Вандалы в Одессе облили красной краской памятник поэту Александру Пушкину, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский Telegram-канал.

По всей Украине демонтируют памятники русским деятелям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убирают упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.

13 ноября историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы, рассмотрев вопрос о судьбе нескольких городских памятников в связи с действием законов о декоммунизации и "запрете на пропаганду российской имперской политики", рекомендовала сохранить памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову в связи с их "исключительной ценностью".

Мир

Армия Израиля дала всего час на эвакуацию людей из больницы

Армия Израиля дала всего час на эвакуацию людей из больницы "Аш-Шифа"

Израильские военные предоставили всего один час на эвакуацию персонала, пациентов и внутренне перемещенных граждан из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Читать полностью
Объем торговли между КНР и Украиной снизился в январе - октябре

Объем торговли между КНР и Украиной снизился в январе - октябре

Объем торговли между Китаем и Украиной сократился на 14% в период с января по октябрь по сравнению с предыдущим годом, составив $5,67 млрд.

Читать полностью

Общество

Валерий Гергиев прокомментировал возможное руководство Большим театром

Валерий Гергиев прокомментировал возможное руководство Большим театром

Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев напомнил о своем текущем руководстве другой организацией.

Читать полностью
В московском метро появились карты

В московском метро появились карты "Тройка" с изображением усадьбы Деда Мороза

В московском метро появились карты "Тройка" с изображением усадьбы Деда Мороза

Читать полностью

Новости