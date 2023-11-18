Вандалы в Одессе облили красной краской памятник поэту Александру Пушкину, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский Telegram-канал.

По всей Украине демонтируют памятники русским деятелям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убирают упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.

13 ноября историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы, рассмотрев вопрос о судьбе нескольких городских памятников в связи с действием законов о декоммунизации и "запрете на пропаганду российской имперской политики", рекомендовала сохранить памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову в связи с их "исключительной ценностью".