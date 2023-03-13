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  • Опубликована сегодня в 14:21

Песков прокомментировал победы фильма «Навальный» на Оскаре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал награждение фильма "Навальный" Оскаром.

Победа ленты в номинации "Лучший документальный фильм" может свидетельствовать о политизации кинопремии.

"Смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, такой элемент политизации темы, Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает. Но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо не знаком", — подчеркнул представитель Кремля.

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