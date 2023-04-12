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  • Опубликована сегодня в 6:48

Бесконтрольные поставки оружия на Украину создают угрозу для гражданской авиации во всем мире

С учетом того, что на Украину поступает противотанковое и противозенитное вооружение от западных стран, становится актуальным вопрос о безопасности гражданской авиации в мире и Европе, заявили в МИД РФ.

"Западное оружие, включая противозенитные ракетные комплексы и противотанковые ракетные комплексы, поступающее на Украину из-за разпространенной коррупции, распространяется по всему миру, попадает в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных направлений", — приводит слова дипломатов РИА "Новости".

В ведомстве также отметили, что Европейский союз и его члены передали Украине оружия и военной техники на сумму более 12 миллиардов евро. Кроме того, было доставлено тяжелое вооружение, включая самолеты и танки, и до конца года планируется передача еще одного миллиона артиллерийских снарядов Вооруженным силам Украины, добавили в МИД.

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