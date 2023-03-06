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  • Опубликована сегодня в 12:38

Экс-министр обороны Болгарии раскрыл схему поставки оружия на Украину

Болгарское оружие поступает на Украину посредствам специальных зарубежных программ. Об этом заявил бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов.

"Болгарские оружейные компании напрямую не продают оружие и боеприпасы украинским компаниями, потому что существует практика его продажи посредством зарубежных программ", — приводит слова Шаламанова издание Euractiv.

По его словам, финансируют эти программы в основном США, Британия и Польша. То есть при заключении сделок на поставку вооружений Украине в реальности деньги болгарским производителям платят союзники по блоку НАТО.

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