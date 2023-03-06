Болгарское оружие поступает на Украину посредствам специальных зарубежных программ. Об этом заявил бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов.
"Болгарские оружейные компании напрямую не продают оружие и боеприпасы украинским компаниями, потому что существует практика его продажи посредством зарубежных программ", — приводит слова Шаламанова издание Euractiv.
По его словам, финансируют эти программы в основном США, Британия и Польша. То есть при заключении сделок на поставку вооружений Украине в реальности деньги болгарским производителям платят союзники по блоку НАТО.
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