Болгарское оружие поступает на Украину посредствам специальных зарубежных программ. Об этом заявил бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов.

"Болгарские оружейные компании напрямую не продают оружие и боеприпасы украинским компаниями, потому что существует практика его продажи посредством зарубежных программ", — приводит слова Шаламанова издание Euractiv.

По его словам, финансируют эти программы в основном США, Британия и Польша. То есть при заключении сделок на поставку вооружений Украине в реальности деньги болгарским производителям платят союзники по блоку НАТО.