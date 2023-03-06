В прошлом году Южная Корея увеличила экспорт вооружений на 140%, при этом общий объем поставок вооружений за рубеж составил рекордные $17,33 млрд.
Как отмечают мировые СМИ, Сеул отказался от поставок вооружений на Украину, а вместо этого сконцентрировался на "восполнении мирового пробела в вооружениях", передает РИА "Новости".
Крупнейшим заказчиком южнокорейского оружия в прошлом году стала Польша, которая заключила с южнокорейскими производителями сделку на $12,4 млрд, в нее входят поставки Варшаве танков, гаубиц, истребителей и ракетных установок.
Отмечается, что южнокорейские вооружения привлекли внимание многих восточноевропейских стран.
Байдену не требуется проверка на умственные способности
Об этом заявила первая леди США ДЖилл Байден.
Эрхан: США и Великобритания хотят продлить конфликт на Украине
Они не хотят переговоров Москвы и Киева
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином