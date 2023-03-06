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  • Опубликована сегодня в 7:48

В прошлом году Южная Корея увеличила экспорт вооружений на 140 процентов

В прошлом году Южная Корея увеличила экспорт вооружений на 140%, при этом общий объем поставок вооружений за рубеж составил рекордные $17,33 млрд.

Как отмечают мировые СМИ, Сеул отказался от поставок вооружений на Украину, а вместо этого сконцентрировался на "восполнении мирового пробела в вооружениях", передает РИА "Новости".

Крупнейшим заказчиком южнокорейского оружия в прошлом году стала Польша, которая заключила с южнокорейскими производителями сделку на $12,4 млрд, в нее входят поставки Варшаве танков, гаубиц, истребителей и ракетных установок.

Отмечается, что южнокорейские вооружения привлекли внимание многих восточноевропейских стран.

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