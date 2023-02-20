Украина не замечает признаков поставок китайских вооружений России, заявил Владимир Зеленский в интервью сразу нескольким итальянским СМИ.

"Мы не фиксируем прибытие китайского оружия на фронт", — сказал Зеленский, передает РИА "Новости".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай якобы раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах.