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  • Опубликована сегодня в 12:19

Зеленский: Мы не можем подтвердить поставки китайского оружия России

Украина не замечает признаков поставок китайских вооружений России, заявил Владимир Зеленский в интервью сразу нескольким итальянским СМИ.

"Мы не фиксируем прибытие китайского оружия на фронт", — сказал Зеленский, передает РИА "Новости".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай якобы раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах.

Мир

Чавушоглу: Турция не присоединяется к санкциям против России

Но и не позволит их обходить.

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Боец Западного военного округа рассказал о работе артиллерия в ЛНР

Техника, командные пункты, укрепрайоны и живая сила противника являются основными целями артиллеристов.

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Стали известны итоги премии BAFTA 2023

Явным фаворитом всех критиков оказались две киноленты: "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера и "Башни Иниширина" от Мартина МакДоны

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Мобилизованных заставили извиняться перед министром обороны

Мобилизованных заставили извиняться перед министром обороны

В Сети появилось видео, на котором самарские мобилизованные из ранее расформированного 1444 полка ВС РФ приносят извинения за записанное ими 8 февраля видеообращение.

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