Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют повышенный интерес к российской военной технике. Об этом рассказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, больше всего они интересуются вертолетами Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителями Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексами "Искандер-Э" и танками Т-90М, сообщает РИА "Новости".