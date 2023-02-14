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  • Опубликована сегодня в 8:48

Михеев: На фоне спецоперации зарубежные компании активно интересуются российским оружием

Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют повышенный интерес к российской военной технике. Об этом рассказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, больше всего они интересуются вертолетами Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителями Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексами "Искандер-Э" и танками Т-90М, сообщает РИА "Новости".

"Военные естественно, очень внимательно относятся к информации о фактах боевого применения вооружения и военной техники. Мы знаем, что они изучают официальные материалы, публикуемые министерством обороны России, корреспондентами российских средств массовой информации", — отметил Михеев.

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