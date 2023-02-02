Глава "Ростеха" Чемезов рассказал об эффективности российского вооружения против немецких танков Leopard

Современное российское вооружение способно эффективно справляться с немецкими танками Leopard, заявил глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, западные танки можно уничтожить даже с помощью переносных противотанковых ракетных комплексов. Эффективно в борьбе против "леопардов" себя покажет одна из передовых разработок "Ростеха" — противотанковые ракетные комплексы "Корнет".

Чемезов отметил, что немецкие танки лишены динамической защиты, поэтому их можно поражать авиаракетами "Вихрь" и "Атака". Не менее хорошо себя покажет оперенный бронебойный подкалиберный снаряд типа "Манго".

"Точно не выдержат немецкие танки и попадание 125-мм снаряда типа "Манго", причем неважно, в какой проекции придется удар — что в лоб, что в борт — танк будет уничтожен", — пояснили в госкорпорации.

Чемезов добавил, что российская армия располагает модернизированными танками Т-90М "Прорыв". Их положительные качества уже успели оценить участники СВО. По сравнению с немецкими танками Leopard, они более надежны, прочны и маневрены.

Ранее Сергей Чемезов также рассказал о разработанных "Ростехов" специально для СВО новейших дронах, способных вести разведку и нападать на противника роем.