Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.02.2023 : 70,1217
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.02.2023 : 76,2245
Глава
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:35

Глава "Ростеха" Чемезов рассказал об эффективности российского вооружения против немецких танков Leopard

Современное российское вооружение способно эффективно справляться с немецкими танками Leopard, заявил глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, западные танки можно уничтожить даже с помощью переносных противотанковых ракетных комплексов. Эффективно в борьбе против "леопардов" себя покажет одна из передовых разработок "Ростеха" — противотанковые ракетные комплексы "Корнет".

Чемезов отметил, что немецкие танки лишены динамической защиты, поэтому их можно поражать авиаракетами "Вихрь" и "Атака". Не менее хорошо себя покажет оперенный бронебойный подкалиберный снаряд типа "Манго".

"Точно не выдержат немецкие танки и попадание 125-мм снаряда типа "Манго", причем неважно, в какой проекции придется удар — что в лоб, что в борт — танк будет уничтожен", — пояснили в госкорпорации.

Чемезов добавил, что российская армия располагает модернизированными танками Т-90М "Прорыв". Их положительные качества уже успели оценить участники СВО. По сравнению с немецкими танками Leopard, они более надежны, прочны и маневрены.

Ранее Сергей Чемезов также рассказал о разработанных "Ростехов" специально для СВО новейших дронах, способных вести разведку и нападать на противника роем.

Мир

Иран обвинил Израиль в атаке на оборонный завод в Исфахане

Предварительные итоги следствия говорят о том, что дрон, нанесший удар по оборонному заводы, принадлежал Израилю.

Читать полностью

США и Европа будут поддерживать Украину на текущем уровне до конца года

Если ситуация на фронте не изменится, Киев будут принуждать к миру с Москвой.

Читать полностью

Общество

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

Читать полностью
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабат﻿ывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.

Читать полностью

Новости