В последнее время НАТО оказывает существенное давление на Японию и Южную Корею с тем чтобы они организовали поставки вооружений в зону военного конфликта на Украине.

"Мы обеспокоены присутствием Генсека НАТО в АТР вместо Украины, которую альянс превратился в плацдарм для опосредованной войны", — рассказал он в интервью северокорейскому информагентству.

По его словам, всем очевидно, что генсек НАТО, который прилетает в Южную Корею и Японию в разгар украинского кризиса, будет внушать соседям об опасности со стороны Китая и необходимости создания азиатского Строго предупреждать и оказывать давление по поводу пассивного оказания Украине военной помощи, подчеркнул Ким Дон Мен.