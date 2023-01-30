В последнее время НАТО оказывает существенное давление на Японию и Южную Корею с тем чтобы они организовали поставки вооружений в зону военного конфликта на Украине.
"Мы обеспокоены присутствием Генсека НАТО в АТР вместо Украины, которую альянс превратился в плацдарм для опосредованной войны", — рассказал он в интервью северокорейскому информагентству.
По его словам, всем очевидно, что генсек НАТО, который прилетает в Южную Корею и Японию в разгар украинского кризиса, будет внушать соседям об опасности со стороны Китая и необходимости создания азиатского Строго предупреждать и оказывать давление по поводу пассивного оказания Украине военной помощи, подчеркнул Ким Дон Мен.
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