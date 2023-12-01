В настоящее время Чехия не имеет возможности отправить военную помощь Украине непосредственно из своих военных складов, заявила министр обороны республики Яна Чернохова в социальных сетях, передаёт ТАСС.

Она подчеркнула, что ранее переданная Украине военная техника была признана чешской армией излишней.

Глава Минобороны отметила, что в данный момент отправка военного оборудования из армейских складов невозможна, однако Чехия остается готовой помогать Украине другими различными способами. Это включает в себя обучение украинских солдат на территории Чехии, предоставление лицензий на экспорт оружия и боеприпасов, произведенных в республике, а также участие в международных инициативах в рамках Евросоюза и НАТО.