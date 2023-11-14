Молодежное Правительство Оренбургской Области: Планы и Перспективы

Участники встречи сфокусировались на обсуждении целей текущей работы и разработали планы на предстоящий год, как сообщается в пресс-службе правительства Оренбургской области.
Представители молодежного правительства области в областном центре представили отчет о своей деятельности. В рамках этого события Ксения Карандашова, молодежный директор департамента молодежной политики области, выступила с докладом "О грантовой поддержке, реализуемых проектах и деятельности".
Сергей Чубаров, молодежный министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений, поделился результатами проекта "Волонтерский десант". Участники также планируют активно развивать сотрудничество с министерствами и правительством области.
Вице-губернатор, зампредседатель правительства и руководитель аппарата губернатора и правительства области, Дмитрий Кулагин, подчеркнул: "Любая должность - это ответственность и определенный шаг к тому, чтобы работать над собой. Молодежное правительство у нас формируется не первый раз, и с приходом нового состава мы хотим видеть новые взгляды, подходы и взаимодействие с правительством Оренбургской области".
Основной целью этого исполнительного органа, по словам областного правительства, является привлечение молодежи к процессу социально-экономического развития региона, создание целостной системы отбора, подготовки и вовлечения социально активных молодых людей в управленческую деятельность.
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