Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Венгрия по-прежнему против финансирования Украины. Из-за блока, который выставило правительство страны, заморожено 50 миллиардов евро.

- Итоги саммита ЕС: вето на дополнительные деньги для Украины, - сообщил Орбан на своей странице в социальной сети. - Вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки.

Это уже не первый раз, когда Венгрия выступает против решений ЕС по финансированию Киева. В числе блокированных траншей - военная помощь на 500 миллионов евро, пакет на военную помощь, рассчитанный на четыре года (он включал в себя пять миллиардов евро), а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи сроком на три года.