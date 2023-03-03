Национальная система платежных карт готовится к внедрению нового способа оплаты картой "Мир" на смартфонах с помощью QR-кода, который буду считывать продавцы на кассе.
В конце прошлого года гендиректор НСПК Владимир Комлев сообщал, что в России ведутся разработки новой платформы для бесконтактных платежей с помощью QR-кода, которая в том числе будет доступна для устройств Apple, передает РИА "Новости".
Одновременно с этим в пресс-службе платежной системы "Мир" пояснили, что по мере внедрения новой технологии в контуре кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.
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