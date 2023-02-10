Минцифры создаст единого оператора мобильной связи, который покроет территории четырех новых регионов России. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его словам, задача правительства — обеспечить проживающих на новых территориях граждан качественными услугами связи на уровне общероссийских стандартов.
"В настоящий момент организована работа по мониторингу качества мобильной связи и сбору первичной информации от населения. Тарифы держаться на уровне общероссийских", — отметил Чернышенко.
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