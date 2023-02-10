Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.02.2023 : 72,8949
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.02.2023 : 78,3223
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 6:58

На новых территориях России будет работать единый оператор мобильной связи

Минцифры создаст единого оператора мобильной связи, который покроет территории четырех новых регионов России. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, задача правительства — обеспечить проживающих на новых территориях граждан качественными услугами связи на уровне общероссийских стандартов.

"В настоящий момент организована работа по мониторингу качества мобильной связи и сбору первичной информации от населения. Тарифы держаться на уровне общероссийских", — отметил Чернышенко.

Мир

Россия и Китай удвоили долю национальных валют в торговых сделках

При этом особое значение имеют расчеты за поставки отдельных наименований энергоресурсов.

Читать полностью

Эксперт: Американские металлурги - основные бенефициары военной помощи Украине

Именно для крупных металлургических предприятий особо выгодно продолжение конфликта на Украине, потому что в этом случае они продолжат плотное сотрудничество с оборонными предприятиями США и Европы.

Читать полностью

Общество

В музее Нью-Йорка переименовали картину

В музее Нью-Йорка переименовали картину "Русская танцовщица" Эдгара Дега

Теперь полотно импрессиониста выставлено под названием "Танцовщица в украинском наряде"

Читать полностью

Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея

Ранее эту должность занимала Елена Проничева, которая с недавних пор стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи

Читать полностью

Новости