В Подмосковье хирурги удалили пациенту опухоль мозга размером с мяч

В Люберецкой больнице медики обнаружили и успешно удалили огромную опухоль мозга 45-летнему мужчине. Хирургическое вмешательство, продолжавшееся шесть часов, позволило спасти жизнь пациента. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Пациент обратился в медицинское учреждение в сопровождении родственников, жалуясь на изменения в поведении, резкое снижение внимания и памяти. В ходе обследования выявили огромную опухоль в мозгу размером 8 на 5 сантиметров.

Новообразование распространялось от правой височной доли в глубокие отделы головного мозга и представляло прямую угрозу для жизни пациента.

"Чтобы достичь опухоли, мы провели трепанацию черепа. С использованием операционного микроскопа, микроинструментов и специальной навигационной установки приступили к удалению опухоли", — рассказал главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Операция под общим наркозом прошла успешно, и через два часа после вмешательства пациент пришел в сознание. Гистологическое исследование показало, что опухоль являлась злокачественной. Дальнейшее лечение пациент будет проходить в онкологическом центре.