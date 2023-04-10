В военно-медицинской академии им. Вишневского прошла уникальная операция по удалению пули из сердца военнослужащего - участника спецоперации, передает ТАСС.
Операция была выполнена в единственной российской гибридной операционной, которая оборудована всем необходимым современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить сразу несколько процедур разной сложности одновременно. В операции приняли участие сразу несколько врачей различных специальностей.
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