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  • Опубликована сегодня в 9:20

Российские венные медики провели уникальную операция в гибридных условиях

В военно-медицинской академии им. Вишневского прошла уникальная операция по удалению пули из сердца военнослужащего - участника спецоперации, передает ТАСС.

Операция была выполнена в единственной российской гибридной операционной, которая оборудована всем необходимым современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить сразу несколько процедур разной сложности одновременно. В операции приняли участие сразу несколько врачей различных специальностей.

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