В Чувашии представили первую оперу с участием нейросетей

Чувашский государственный театр оперы и балета успешно представил инновационную оперу "Главный вопрос" Рустама Сагдиева, в которой впервые участвует робот-артист, а либретто частично создано при участии нейросетей, сообщает ТАСС.

Экспериментальный спектакль "Волга Опера" представляет цифровую космическую оперу, синтезируя музыку, танец, движение, архитектуру искусства, а также современные технологии. Уникальные декорации и костюмы, созданные нейросетью, добавляют спектаклю новый уровень культуры и эстетики.

Глава Минкультуры Чувашии Светлана Каликова выразила мнение, что произведение заставляет задуматься о воздействии технологического прогресса на общество.

Следующий показ оперы "Главный вопрос" запланирован на 25 ноября и станет частью программы Международного оперного фестиваля им. Михайлова.