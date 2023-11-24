В Чувашии представили первую оперу с участием нейросетей

Чувашский государственный театр оперы и балета успешно представил инновационную оперу "Главный вопрос" Рустама Сагдиева, в которой впервые участвует робот-артист, а либретто частично создано при участии нейросетей, сообщает ТАСС.
Экспериментальный спектакль "Волга Опера" представляет цифровую космическую оперу, синтезируя музыку, танец, движение, архитектуру искусства, а также современные технологии. Уникальные декорации и костюмы, созданные нейросетью, добавляют спектаклю новый уровень культуры и эстетики.
Глава Минкультуры Чувашии Светлана Каликова выразила мнение, что произведение заставляет задуматься о воздействии технологического прогресса на общество.
Следующий показ оперы "Главный вопрос" запланирован на 25 ноября и станет частью программы Международного оперного фестиваля им. Михайлова.
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