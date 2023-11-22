Science Direct: открытые люди с большей вероятностью предпочтут веганство

Исследователи из Цюрихского университета в Швейцарии пришли к выводу, что у мясоедов чаще присутствуют такие характерные черты, как замкнутость и непреклонность, в то время как веганы проявляют открытость и покладистость. Эти результаты были опубликованы в журнале ScienceDirect.
Для выделения факторов, влияющих на выбор вегетарианского и веганского типов питания, ученые проанализировали 17 исследований, посвященных роли личностных черт в этом выборе. Около 70 тысяч человек из различных стран, таких как Германия, США и Новая Зеландия, участвовали в этих исследованиях. В анализе использовался опросник "Большая пятерка", с помощью которого ученые оценивали уровень открытости, уступчивости, невротизма, добросовестности и экстраверсии у респондентов.
Выяснилось, что веганы и вегетарианцы чаще проявляют открытость, а также оказываются более покладистыми и уступчивыми по сравнению с мясоедами. У последних, в свою очередь, выявлены черты замкнутости и упрямства. Следует отметить, что исследование не выявило стойких связей между невротизмом, экстраверсией, добросовестностью и типом питания.
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