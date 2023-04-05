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  • Опубликована сегодня в 8:44

Telegraph: решение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ – это тройной удар по США

Энергетическая политика Саудовской Аравии выгодна России и направлена против США. Об этом сообщает Telegraph.

По мнению авторов издания, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти также свидетельствует о том, что Эр-Рияд разворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю.

Эксперты утверждают, что Саудовская Аравия нанесла тройной удар Западу и США. Высокие цены на нефть приведут к росту инфляции. Кроме того, данное решение практически нивелировало санкционную политику против России.

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