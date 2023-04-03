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  • Опубликована сегодня в 8:33

Филиппо: глава минфина Франции получил от ОПЕК+ пощечину

Депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что решение ОПЕК+ снизить добычу нефти стало очередной пощечиной для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

По словам французского политика, министр должен был обрушить российскую экономику, но получил очередную пощечину.

Напомним, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна продлевает сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года.

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