Депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что решение ОПЕК+ снизить добычу нефти стало очередной пощечиной для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

По словам французского политика, министр должен был обрушить российскую экономику, но получил очередную пощечину.

Напомним, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна продлевает сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года.