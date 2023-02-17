Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия больше не доверяет Западу. Об этом сообщают РИА Новости.
"У нас не осталось к вам никакого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить — ни в отношении нерасширения НАТО на Восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве", — отметил дипломат.
После утраченного доверия, убежден Небензя, жить как прежде уже не представляется возможным.
В МИД России прокомментировали возможность прекращения огня
Киевский режим заблокировал данную опцию
В США приветствуют решение союзников передать Киеву истребители
Сами США передавать истребители не спешат
Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника
Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины
Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК "Вагнер" может отдалить победу РФ в СВО – СМИ
Заключенные в тюрьмах РФ не слишком охотно идут на сотрудничество с Минобороны. Они не уверены, что получат гарантии от официального ведомства, считают журналисты.