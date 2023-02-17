Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия больше не доверяет Западу. Об этом сообщают РИА Новости.

"У нас не осталось к вам никакого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить — ни в отношении нерасширения НАТО на Восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве", — отметил дипломат.

После утраченного доверия, убежден Небензя, жить как прежде уже не представляется возможным.