Страны Запада помешали России провести заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что заседание СБ ООН состоится во вторник, 21 февраля. Таким образом, Запад сорвал попытку РФ провести мероприятие в удобное для себя время.

Это было сделано, по словам Полянского, для того, чтобы "не смазать" эффект от сессии Генасамблеи ООН по украинскому конфликту.

Москва затребовала в ООН выступление в качестве докладчиков экономиста Джеффри Сакса и бывшего эксперта ЦРУ Реймонда Макговерна.