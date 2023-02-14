Представитель генерального секретаря ООН отказался расследовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом сообщает ТАСС.

"Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН", — отметил представитель генсека организации Стефан Дюжарик.

Напомним, ранее 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование по поводу названного инцидента. С его точки зрения, диверсию на объекте осуществили американские водолазы.