Представитель генерального секретаря ООН отказался расследовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом сообщает ТАСС.
"Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН", — отметил представитель генсека организации Стефан Дюжарик.
Напомним, ранее 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование по поводу названного инцидента. С его точки зрения, диверсию на объекте осуществили американские водолазы.
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