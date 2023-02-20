ООН не планирует комментировать визит президента США Джо Байдена в Киев, так как позиция Международной межправительственной организации предельно ясна. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик.
"Я могу говорить о том, что мы делаем, но не могу предсказывать, что будет, или комментировать то, что делают президенты США и УкраиныНаша позиция насчет войны, насчет наших действий ясна"
Напомним, что президент Америки вместе с другими союзниками Украины дал обещание передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.
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