ООН не планирует комментировать визит президента США Джо Байдена в Киев, так как позиция Международной межправительственной организации предельно ясна. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик.

"Я могу говорить о том, что мы делаем, но не могу предсказывать, что будет, или комментировать то, что делают президенты США и УкраиныНаша позиция насчет войны, насчет наших действий ясна"

Напомним, что президент Америки вместе с другими союзниками Украины дал обещание передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.