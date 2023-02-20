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  • Опубликована сегодня в 21:53

Визит Байдена в Киев не остался прокомментирован в ООН

ООН не планирует комментировать визит президента США Джо Байдена в Киев, так как позиция Международной межправительственной организации предельно ясна. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик.

"Я могу говорить о том, что мы делаем, но не могу предсказывать, что будет, или комментировать то, что делают президенты США и УкраиныНаша позиция насчет войны, насчет наших действий ясна"

Напомним, что президент Америки вместе с другими союзниками Украины дал обещание передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.

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