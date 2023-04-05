Глава Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, выразил мнение о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН из-за его неустойчивости. ПИшет "Коммерсант".

По словам Эрдогана, нынешний порядок, в котором судьба человечества определяется пятью странами, является неустойчивым, и призвал к реформированию СБ ООН с инклюзивным и всеобъемлющим подходом.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) — это один из главных органов ООН, ответственный за поддержание международного мира и безопасности. Он состоит из 15 стран-членов, из которых пять — постоянные (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия) и десять временных, которые выбираются на два года.

СБ ООН имеет широкие полномочия, в том числе право на участие в миротворческих миссиях, принятие резолюций, наложение экономических санкций и даже военных действий в случае угрозы международному миру и безопасности.