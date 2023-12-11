Ученые выявили продукты, снижающие риск онкологии

﻿Уп﻿отребление фолиевой кислоты, содержащейся в таких продуктах, как брокколи, капуста, ш﻿п﻿инат и другая листовая зелень, может снизить вероятность возникновения колоректального рака, включая рак прямой кишки, дистальных и проксимальных участков толстой кишки. Это выявили американские ученые, сообщает издание ScienceDirect.

Отмечается, что вероятность развития указанных видов онкологии уменьшается примерно на 7% за каждые 260 микрограмм фолиевой кислоты (обычно рекомендуется употреблять 400 мкг в день).

"Я рекомендую обратить внимание на брокколи и листовую зелень также потому, что они обладают уникальной способностью компенсировать воздействие конечных продуктов гликирования. Это также играет важную роль в профилактике онкологических заболеваний и оказывает положительное воздействие на организм", — комментирует исследование эндокринолог Зухра Павлова.

По мнению ученых, белый чай способствует предотвращению развития онкологии в целом. Это объясняется тем, что молодые почки растения подвергаются минимальной обработке, что сохраняет в напитке множество полезных веществ, оказывающих антиоксидантное и антисептическое действие на организм.

"Уникальное свойство защиты от рака проявляется наиболее ярко, если заваривать белый чай при температуре около 90 градусов", — дополняет доктор Павлова. При этом не рекомендуется добавлять в чай сиропы, сахар или молоко (то же самое относится и к другим напиткам).

Что касается фолиевой кислоты в форме лекарственного препарата или биологически активной добавки (БАДа), ее прием рекомендуется только по предписанию врача.