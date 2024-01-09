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Эндокринолог назвала привычку россиян, которая вызывает инсульт и онкологию
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  • Опубликована сегодня в 18:15

Эндокринолог назвала привычку россиян, которая вызывает инсульт и онкологию

Эксцессивное употребление соли может привести к возникновению онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и инсульту, как утверждает эндокринолог Наталья Новикова из Люберецкой больницы, сообщает Pravda.ru.

Она подчеркнула, что поскольку основным источником натрия является пищевая соль, ее чрезмерное потребление может привести к увеличению артериального давления, повышению риска инфаркта и инсульта, а также вызвать отеки из-за задержки жидкости в организме.

Привычка пересаливать еду может сопровождаться развитием онкологических заболеваний ЖКТ. Врач напоминает, что рекомендуемая суточная норма употребления кулинарной соли составляет пять граммов.

Большая часть потребляемой соли скрыта в обработанных продуктах, таких как хлеб, печенье, различные виды выпечки, колбасы, сыры, чипсы и консервы.

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