Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава региона сложил с себя полномочия по собственному желанию.
Глава государства назначил на пост временно исполняющего обязанности главы региона Виталия Хоценко. Ранее он занимал пост главы правительства ДНР.
МАГАТЭ разрабатывает концепцию защиты Запорожской АЭС
Концепция в процессе разработки
Ученые: магнитные бури разрушают до 25% озонового слоя Земли
В исследовании помогли аэростаты
Ученые выяснили, что пижма обыкновенная способствует замедлению старения
Пижма растет и в России