Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава региона сложил с себя полномочия по собственному желанию.

Глава государства назначил на пост временно исполняющего обязанности главы региона Виталия Хоценко. Ранее он занимал пост главы правительства ДНР.