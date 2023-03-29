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  • Опубликована сегодня в 18:15

Путин принял отставку главы Омской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава региона сложил с себя полномочия по собственному желанию.

Глава государства назначил на пост временно исполняющего обязанности главы региона Виталия Хоценко. Ранее он занимал пост главы правительства ДНР.

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