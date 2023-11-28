Олимпийский чемпион, в настоящее время тренер по фигурному катанию из России Максим Траньков высказал свое мнение о том, как отсутствие у российских спортсменов участия в мировых турнирах влияет на их развитие. Эту информацию предоставляет РБК.

Траньков отметил, что без международных соревнований сложно спортсменам находить стимул для роста и прогресса, поскольку именно конкуренция является основным двигателем мотивации.

"У нас есть турниры, даже если они проводятся внутри страны. Но этого недостаточно, и нам остается только ждать. Все желают побеждать и зарабатывать призовые", — подчеркнул он.

Ранее Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы, высмеяла Гран-при России по фигурному катанию, называя соревнования "первенством ЖЭКа".

С 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под его эгидой. Вследствие санкций фигуристы не могли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим было принято решение провести Гран-при России.