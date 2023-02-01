Бывший президент Франции Олланд назвал президента России Владимира Путина "радикально рациональным или рационально радикальным" лидером, который будет пытаться стабилизировать конфликт на Украине.
По словам Олланда, президент России будет стремиться закрепить свои достижения для стабилизации конфликта, а также сделает ставку на усталость общественного мнения от войны. При этом европейцы будут опасаться эскалации, чтобы на этом этапе поднять вопрос о перспективе переговоров.
Байден и Зеленский могут встретиться в Польше
Предполагается, что во время встречи Зеленский представит свой мирный план из десяти пунктов.
Фрегат "Адмирал Головко" станет опорой ВМФ России
Американский эксперт оценил возможности фрегата "Адмирал Головко", который в этом году должен пополнить состав ВМФ России.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.