Бывший президент Франции Олланд назвал президента России Владимира Путина "радикально рациональным или рационально радикальным" лидером, который будет пытаться стабилизировать конфликт на Украине.

По словам Олланда, президент России будет стремиться закрепить свои достижения для стабилизации конфликта, а также сделает ставку на усталость общественного мнения от войны. При этом европейцы будут опасаться эскалации, чтобы на этом этапе поднять вопрос о перспективе переговоров.