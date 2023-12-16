Диетолог Соломатина дала россиянам советы насчет новогоднего стола

Врач-диетолог Елена Соломатина предостерегает россиян от избыточного потребления салатов оливье и селедки под шубой в новогодние праздники. Она подчеркивает, что допустимая норма зависит от индивидуальных факторов, таких как вес, пол, возраст и состояние здоровья. В случае наличия закусок с майонезом на праздничном столе, важно употреблять их осторожно, предпочитая небольшие порции.
Диетолог советует, что если основой стола являются легкие салаты из овощей или зелени, то можно увеличить порции без опасений. Касательно селедки под шубой, Соломатина предлагает приготовление с использованием моркови, свеклы и добавление небольшого количества рыбы. Для заправки салата, врач рекомендует использовать йогурт или нежирную сметану вместо майонеза.
Она также предлагает варианты модификации салата оливье, заменяя колбасу на нежирное мясо или куриную грудку, уменьшая количество соли и жиров с помощью меньшего количества желтка, большего количества белка и замены картошки на яблоко, сообщает МедиаПоток.
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