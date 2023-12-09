Россияне смогут участвовать в Олимпийских играх только в нейтральном статусе

Олимпиада в Париже пройдет без флагов и гимнов России и Белоруссии. Спортсменам запретили использовать эти атрибуты, разрешив выступить лишь в нейтральном статусе. Об этом заявили в пресс-службе МОК (Меджународный олимпийский комитет).

Запрещено использование любой национальной символики, а участвовать спортсмены смогут лишь в индивидуальных видах спорта. Командным видам спорта полностью отказали в участии в отборе. Кроме того, МОК запретило появление на Играх представителей правительства двух стран, а также отказалось от идеи вернуть на международную арену членов ЦСК и «Динамо».

В МИД РФ подчеркнули, что участие в Играх станет решением самих спортсменов - на таких условиях никаких требований выдвигаться не будет. Мнение представительства России осталось неизменным - такое отношение к спортсменам из-за политики считается недопустимым.