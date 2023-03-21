Без российского спорта ни олимпийское движение, ни международные соревнования не могут быть - таковы слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, добавив, что отстранение наших спортсменов станет причиной потери конкурентоспособности.

"Страна, которая внесла такой огромный вклад в развитие мирового спорта, которая прославилась такими великими именами спортсменов, и запретить этой стране участвовать. Конечно, трансгендерам из ряда стран будет легче побеждать без российского участия, они уберут сильных соперников и будут пытаться занять призовые места"

Матвиенко обратилась к российским спортсменам, призвав не падать духом, не терять волю и продолжать тренироваться. Она с уверенностью сказала, что в дальнейшем Россия планирует организовывать "различные международные спортивные соревнования с дружественными странами" внутри страны.