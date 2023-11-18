Четверо старшеклассников из разных регионов России — Москвы, Московской области, Новосибирска и Санкт-Петербурга — стали победителями Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту (ИИ). Награды за достижения вручил лично министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

Призерами второй степени стали четверо старшеклассников из Башкортостана, Калужской, Кемеровской и Тюменской областей. Бронзовую медаль получили два школьника из Москвы, а также представители Новосибирской и Орловской областей.

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту для школьников 8-11 классов проходит в России с 2021 года. За это время в ней приняли участие 40 тысяч учеников. В течение двух дней школьники решают задачи на основе реальных данных компании VK, участвуют в профориентационных и развлекательных мероприятиях, а также общаются с экспертами в области искусственного интеллекта.