Четверо старшеклассников из разных регионов России — Москвы, Московской области, Новосибирска и Санкт-Петербурга — стали победителями Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту (ИИ). Награды за достижения вручил лично министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.
Призерами второй степени стали четверо старшеклассников из Башкортостана, Калужской, Кемеровской и Тюменской областей. Бронзовую медаль получили два школьника из Москвы, а также представители Новосибирской и Орловской областей.
Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту для школьников 8-11 классов проходит в России с 2021 года. За это время в ней приняли участие 40 тысяч учеников. В течение двух дней школьники решают задачи на основе реальных данных компании VK, участвуют в профориентационных и развлекательных мероприятиях, а также общаются с экспертами в области искусственного интеллекта.
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