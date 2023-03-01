Состояние богатейших бизнесменов России в общей сложности увеличилось с начала 2023 года на $10,4 млрд. Об этом написал Bloomberg, ссылаясь на стоимость акций.
В частности, по данным агентства, владелец "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $2,43 млрд, его состояние достигло $17,8 млрд. Основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов стал богаче на $1,54 млрд, при этом его состояние достигло $20,2 млрд.
Стоимость наличных активов обоих богатейших россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночных показателей.
При этом, в соответствии с данными Bloomberg, самый богатый российский миллиардер — глава "Норникеля" Владимир Потанин, потерял $94,2 млн, его состояние на сегодня оценивается в $28,5 млрд.
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