Состояние богатейших бизнесменов России в общей сложности увеличилось с начала 2023 года на $10,4 млрд. Об этом написал Bloomberg, ссылаясь на стоимость акций.

В частности, по данным агентства, владелец "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $2,43 млрд, его состояние достигло $17,8 млрд. Основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов стал богаче на $1,54 млрд, при этом его состояние достигло $20,2 млрд.

Стоимость наличных активов обоих богатейших россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночных показателей.

При этом, в соответствии с данными Bloomberg, самый богатый российский миллиардер — глава "Норникеля" Владимир Потанин, потерял $94,2 млн, его состояние на сегодня оценивается в $28,5 млрд.