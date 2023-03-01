Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 74,8932
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 79,5134
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:11

Состояние богатейших людей России с начала года увеличилось на $10,4 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России в общей сложности увеличилось с начала 2023 года на $10,4 млрд. Об этом написал Bloomberg, ссылаясь на стоимость акций.

В частности, по данным агентства, владелец "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $2,43 млрд, его состояние достигло $17,8 млрд. Основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов стал богаче на $1,54 млрд, при этом его состояние достигло $20,2 млрд.

Стоимость наличных активов обоих богатейших россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночных показателей.

При этом, в соответствии с данными Bloomberg, самый богатый российский миллиардер — глава "Норникеля" Владимир Потанин, потерял $94,2 млн, его состояние на сегодня оценивается в $28,5 млрд.

Мир

Эрдоган пока лидирует в предвыборной гонке в Турции

По данным опроса, в котором приняли участие три тысячи человек, за Эрдогана прямо сейчас проголосовали бы 49,8 процента турецких граждан.

Читать полностью

Российские артиллеристы уничтожили вражеские "Акации" и "Гвоздики" в Херсонской области

В районе села Днепровское уничтожен взвод гаубиц 2С3 "Акация" с боекомплектом.

Читать полностью

Общество

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

Читать полностью

В Госдуме поступило предложение об отмене ЕГЭ

Такая идя возникла в связи со скорым проведением образовательной реформы

Читать полностью

Новости