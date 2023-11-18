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  • Опубликована сегодня в 20:39

Актриса Ольга Кузьмина вернулась из Аргентины в Россию

Актриса Ольга Кузьмина, известная своей ролью в сериале "Кухня", вернулась в Москву после пребывания в Аргентине, где она провела некоторое время. Радостью от возвращения поделилась с фолловерами, опубликовав видео, на котором она с улыбкой на лице держит на руках свою новорожденную дочь в московском аэропорту. Актриса тепло приветствует своих близких, машет сыну Гордею, обнимает его и целует перед камерой.

"Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими! Ждем, когда вся наша большая семья воссоединится. Пока радуемся встрече, обнимаемся и спешим домой!" — сообщила артистка.

Фанаты оставили множество добрых пожеланий и сердечных комментариев, выражая радость за благополучное возвращение Кузьминой и ее маленькой дочери.

Некоторые не удержались от шутливых замечаний, однако общее восхищение и радость преобладают в комментариях. Актриса осталась в России после введения самоизоляции и продолжила работу над своими проектами. Решение об уезде в Аргентину с мужем было связано с предстоящим рождением ребенка, так как в этой стране ребенок автоматически получает иностранное гражданство, что стало важным для семьи Кузьминых. На напоминание о материнском капитале в России в комментариях отреагировали с ноткой сарказма. После переезда в Аргентину Ольга Кузьмина стала мамой второй раз, и семья планирует продолжить свою жизнь в России.

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