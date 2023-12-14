Ученые из Волгограда обнаружили метод блокировки процесса старения коллагена в человеческом организме

Разработанные препараты, способные предотвращать прогрессирование сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и нервных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, основаны на блокировке мутации в гене Eif4enif1.
Эти вещества воздействуют на коллаген, поддерживая его эластичность и предотвращая преждевременную недостаточность яичников. Разработанные препараты, проверенные на животных, готовятся к клиническим испытаниям, и ученые считают, что контроль над фундаментальными причинами болезней старения может существенно снизить их социальные и медицинские последствия. Проект "Здоровое долголетие" Волгоградского государственного медицинского университета, направленный на исследование новых методов восстановления организма от процессов старения, получил поддержку и высокую значимость в рамках госпрограммы "Приоритет-2030", сообщает ТАСС.
Американский диетолог выделила критерии выбора вина на праздники
Американский диетолог Дебби Петитпейн определила самое полезное вино для зимних праздников, обозначив ключевые критерии выбора. Согласно ее рекомендациям, предпочтение следует отдавать сухому белому вину или винам из холодных регионов, так как они содержат меньше сахара и алкоголя.
Ученые: жизнь людей с ипохондрией в среднем на 5 лет короче
Люди с ипохондрией живут в среднем на пять лет меньше, как выявили шведские ученые в исследовании, опубликованном в JAMA Psychiatry. Проведенный анализ данных 4129 человек с ипохондрией показал, что они имеют повышенный риск ранней смерти (от 5,5 до 8,5 на 1000 человек) и средняя продолжительность их жизни короче на пять лет.
Ученые создали материал, уничтожающий бактериальные биопленки
Ученые создали материал на основе наночастиц серебра и фосфорно-молибденовой кислоты, способный уничтожать бактерии и их биопленки. Эксперименты на культурах золотистого стафилококка, синегнойной палочки и Acinetobacter baumannii показали, что материал значительно снижает их жизнеспособность.
Ученые обнаружили связь между ранним подъемом у людей и неандертальцами
Ученые обнаружили связь между предпочтением раннего пробуждения у современного человека и наследственностью от неандертальцев. Исследование, проведенное на генетических данных сотен тысяч человек из Британского биобанка, выявило, что склонность к раннему подъему связана с укороченным восприятием суток.