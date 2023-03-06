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  • Опубликована сегодня в 13:37

В Кремле прокомментировали образование нового федерального округа

Никаких решений об образовании федерального округа из числа новых регионов РФ пока не принималось, обсуждаются различные варианты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для ускоренной интеграции новые регионы можно было бы объединить в один федеральный округ, как это было на примере крымского опыта.

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