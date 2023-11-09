Коллективный Запад готов ужесточить меры для увеличения издержек России в экспорте энергоносителей

Коллективный Запад намерен сделать дополнительные шаги, чтобы попытаться увеличить издержки России в процессе экспорта энергоносителей. Об этом сообщил в четверг первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Сейчас мы концентрируем внимание на том, чтобы гарантировать соблюдение [западного] потолка цен [на экспортируемое Россией топливо] в том виде, в котором тот существует, а также сделать дополнительные шаги с целью увеличить издержки для России, добиться получения ею меньшего дохода для финансирования войны", — заявил он, не вдаваясь в детали.