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Коллективный Запад готов ужесточить меры для увеличения издержек России в экспорте энергоносителей
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  • Опубликована сегодня в 0:14

Коллективный Запад готов ужесточить меры для увеличения издержек России в экспорте энергоносителей

Коллективный Запад намерен сделать дополнительные шаги, чтобы попытаться увеличить издержки России в процессе экспорта энергоносителей. Об этом сообщил в четверг первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Сейчас мы концентрируем внимание на том, чтобы гарантировать соблюдение [западного] потолка цен [на экспортируемое Россией топливо] в том виде, в котором тот существует, а также сделать дополнительные шаги с целью увеличить издержки для России, добиться получения ею меньшего дохода для финансирования войны", — заявил он, не вдаваясь в детали.

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