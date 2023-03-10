Министерство финансов США призвало не опасаться торговать нефтью из России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Власти Соединенных Штатов в частном порядке призвали крупных мировых трейдеров не бояться заключать соглашения с поставщиками российской нефти, которая торгуется по предельной цене.

По данным издания, чиновники из Минфина провели встречу с менеджерами компаний Trafigura и Gunvor. Несмотря на то, что Вашингтон не выступал против торговли с Москвой, нефтетрейдеры с опаской относились к этому.