Министерство финансов США призвало не опасаться торговать нефтью из России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Власти Соединенных Штатов в частном порядке призвали крупных мировых трейдеров не бояться заключать соглашения с поставщиками российской нефти, которая торгуется по предельной цене.
По данным издания, чиновники из Минфина провели встречу с менеджерами компаний Trafigura и Gunvor. Несмотря на то, что Вашингтон не выступал против торговли с Москвой, нефтетрейдеры с опаской относились к этому.
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