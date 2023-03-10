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  • Опубликована сегодня в 10:08

FT: Минфин США призвал не опасаться торговать нефтью из России

Министерство финансов США призвало не опасаться торговать нефтью из России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Власти Соединенных Штатов в частном порядке призвали крупных мировых трейдеров не бояться заключать соглашения с поставщиками российской нефти, которая торгуется по предельной цене.

По данным издания, чиновники из Минфина провели встречу с менеджерами компаний Trafigura и Gunvor. Несмотря на то, что Вашингтон не выступал против торговли с Москвой, нефтетрейдеры с опаской относились к этому.

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